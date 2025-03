Secoloditalia.it - Missili nordcoreani nel Mar Giallo: Kim Jong-Un prova a infastidire le esercitazioni di Usa e Corea del Sud

Ladel Nord ha lanciato “diversibalistici” in direzione del marnel giorno dell’avvio delle manovre congiunte Tra Stati uniti edel Sud. La notizia è stata resa nota dai militari sudni, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Yonhap. L’esercito sudno ha affermato di aver registrato il lancio di razzi “non identificati” dalla provincia di Hwanghae indel Nord. Nel frattempo, il governo di Seul ha garantito di aver “rafforzato la sorveglianza in stretta cooperazione con gli Stati Uniti” durante leannuali denominate “Freedom Shield”, in cui saranno impegnate circa 19.000 truppe di Seul fino al prossimo 20 marzo.Ladel Nord si accanisce contro leamericane e sudneLadel Nord ha effettuato il primo teststico dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, perché secondo Pyongyang le manovre congiunte di Usa edel Sud rappresentano un “atto pericoloso” e “provocatorio”.