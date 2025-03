Quotidiano.net - "Mio padre De Biasi, fotoreporter spericolato"

e Federico Magni "Mioera sempre felice con una macchina fotografica in mano. Inseguiva la luce, albe e tramonti. Non sprecava mai un fotogramma". Entrare nella vecchia casa di Mario De, a Milano, è un viaggio nella storia della fotografia, prima della rivoluzione digitale, e un viaggio intorno al mondo, tra imprese e umanità. C’è la guerra dello Yom Kippur, il Vietnam, l’incontro a casa di Onassis, lo si vede con Walter Bonatti sotto il Cervino, a Houston con gli astronauti. Ha inquadrato i più grandi come la gente comune, straordinario e quotidianità, affascinato dalla natura. L’archivio è lì: muri di pubblicazioni, di negativi, di stampe e disegni. Viaggi, incontri e amicizie che si incrociano con la storia del mondo: a unire i tasselli e a mettere ordine è stata la figlia Silvia, che custodisce con cura quell’archivio unico.