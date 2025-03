Ilfoglio.it - Mio cugino J. D. Vance, l’utile idiota di Putin che ci ha traditi

“J. D. è una brava persona, intelligente. Quando criticava gli aiuti all’Ucraina, pensavo fosse solo un modo per compiacere un certo elettorato, che facesse parte del gioco politico. Ma quello che hanno fatto a Zelensky con Trump è stata un’imboscata di una malafede assoluta”. A parlare in una lunga intervista è Nate, che condivide con l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti, J. D., i nonni: Beverly, la madre di J. D., è la sorella del padre di Nate, James. “I due hanno trascorso estati insieme a Middletown, con la famiglia di J. D., o in California, dove la famiglia di Nate ha vissuto per un breve periodo”, hanno scritto ieri Stanislas Poyet, inviato nel Donbas per il Figaro. “Mentre J. D.scalava la politica, pubblicando Elegia americana nel 2016 e diventando senatore dell’Ohio nel 2023, per poi essere eletto vicepresidente degli Stati Uniti nel 2024, Nate prendeva un’altra strada: si imbarcava per l’Ucraina, per combattere contro i russi nelle trincee fangose del Donbas”.