Ilrestodelcarlino.it - Minorenni, incubo rapine: "Accerchiato dal branco"

Baby gang scatenate nel week end. Segnalati due episodi, uno a Magreta e uno a Modena. A Magreta (Formigine) intorno alle 22 in prossimità delle scuole Palmieri sabato, riferisce una mamma, "mio figlio stava rientrando a casa accompagnato dai due suoi amici quando hanno incontrato undi circa dieci ragazzi, non di Magreta perché frequentando attivamente la comunità tra sport e altre attività li conosce tutti, anche quelli più grandi. Quel gruppo veniva da Formigine, sono ragazzi noti alle forze dell’ordine" Uno di loro ordina "a ognuno dei tre ragazzi di consegnare i soldi che avevano". In realtà, specifica la donna, "non avevano nulla perché erano andati a cena a casa di uno dei tre: erano usciti solo per accompagnare mio figlio". Non contenti hanno ordinato loro di "saltare per sentire eventualmente il rumore delle monete.