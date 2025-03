Casertanews.it - Minaccia di far saltare il palazzo e di lanciarsi dal settimo piano: bloccato dopo ore d'angoscia

Leggi su Casertanews.it

Sono riusciti ad aprire la porta giusto in tempo i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone che, questa mattina (10 marzo), sono intervenuti nel Royal Residence di Castel Volturno, dove un uomo si era barricato in casa. La squadra dei caschi rossi è intervenuta in viale Darsena.