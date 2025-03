Thesocialpost.it - Milano, uomo investito sui binari del treno

Tragedia nella mattina di lunedì 10 marzo, quando unè stato travolto da unnel tratto ferroviario compreso tra via Imbonati e via Valeggio. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, la vittima sarebbe un 37enne di origine albanese.L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 10. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma per l’non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.I vigili del fuoco hanno atteso l’interruzione dell’alimentazione elettrica da parte di Rfi prima di poter operare in sicurezza sull’area dell’impatto. Presenti sul posto anche gli agenti della Polfer e il personale delle ferrovie, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.