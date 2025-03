Ilgiorno.it - Milano in ostaggio

Due ragazzine minorenni sono state aggredite nell’arco di poche ore nella metropolitana di. La prima è stata sfregiata al volto da un branco di giovanissimi, l’altra è stata abusata sessualmente da un quarantenne. Questi non sono casi isolati: da sette anni il capoluogo lombardo è la città con più reati d’Italia e nello stesso periodo ha registrato un’impennata di rapine, furti e aggressioni (a dirlo sono i numeri del ministero dell’Interno). La percezione di insicurezza dei milanesi, alimentata dai quotidiani casi di cronaca e confermata dai dati, è quindi ben fondata. Oltre metà delle milanesi ha paura di uscire la sera, una su cinque evita già di uscire col buio. In alcuni quartieri si pagano servizi di sorveglianza privata per tutelare i residenti e persino il Politecnico ha istituito un servizio di “scorta” per proteggere gli studenti che tornano a casa di notte.