Ilgiorno.it - Milano, in metro volano insulti e schiaffi: 16enne scende e viene sfregiata al volto dal branco. L’allarme lanciato dai passeggeri

Leggi su Ilgiorno.it

, 10 marzo 2025 – Violenza inpolitana. La vicenda ha avuto per protagonisti dei giovanissimi e risale a sabato 8 marzo. Sull’episodio, confermato oggi dalla Polizia di Stato, sono in corso accertamenti da parte delle forse dell’ordine, che indagano sull’accaduto. Tutto è avvenuto tra le fermate dellapolitana M1 (la linea “rossa”) di Cadorna e Rho Fiera. Stando a quanto emerso una ragazzina di 16 anni e una sua amica sarebbero state prese di mira da altri tre giovani, per cause al momento da accertare. Di fronte a un insulto laavrebbe reagito prendendo auno dei tre ragazzi. Il diverbio è poi sfociato nel sangue: la giovane sarebbe stata seguita e ferita con un oggetto tagliente al(riportando un taglio al sopracciglio sinistro). L’episodio tra le due giovane e i tre ragazzi (si tratterebbe di giovanissimi descritti come nordafricani) è avvenuto in presenza di altri