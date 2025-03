Quotidiano.net - Milano, il Salone del Risparmio guarda al futuro

"ILDEL. Capitale paziente, progresso e longevità". È il titolo scelto da Assogestioni per il prossimodel, il più grande evento internazionale dedicato all’industria delgestito, giunto alla XV edizione e in programma tra il 15 e il 17 aprile 2025 presso il centro congressi Allianz MiCo die online su FRVisio , piattaforma video ideata da Assogestioni e parte dell’ecosistema editoriale Focus. La scelta dell’associazione per il titolo mira da sempre a coniugare l’analisi delle tendenze contemporanee con una visione prospettica, con l’obiettivo di far sì che ilsi confermi come una piattaforma di dialogo per tutti gli attori dell’industria delgestito su sfide e opportunità future. "Il tema scelto per questa XV edizione ruota intorno all’intersezione tra cambiamenti demografici e trasformazioni tecnologiche, e alle sfide che ne derivano – spiega Fabio Galli (nella foto a destra), direttore generale di Assogestioni – L’aumento delle aspettative di vita, la crescente spinta verso l’innovazione e le opportunità offerte dai mercati privati rappresentano temi centrali per ildel nostro settore.