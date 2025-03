Ilgiorno.it - Milano, cresce l’accoglienza: 50 posti in più per i rifugiati

Leggi su Ilgiorno.it

, 10 marzo 2025 – Il Comune diè pronto ad ampliare la rete di accoglienza diffusa per ititolari di protezione internazionale temporanea e delle altre forme previste dalla normativa. Con una delibera approvata dalla Giunta, si legge in una nota, l’Amministrazione ha aderito alla procedura di ampliamento deinel Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) avviata dal Ministero dell’Interno lo scorso dicembre. Se l’iter andrà a buon fine, il Comune potrà rafforzare la rete di accoglienza diffusa di secondo livello con cinquantain più che andranno ad aggiungersi ai 957attualmente finanziati (400 per i minori stranieri non accompagnati, 542 per la categoria “ordinari” e 15 dedicati nello specifico a chi soffre di disagio mentale o sanitario). L’ampliamento riguarderà l’ospitalità dei nuclei familiari, per cui il ministero ha messo a disposizione 3.