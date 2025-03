Thesocialpost.it - Milano, allarme bomba in due scuole fa scattare l’evacuazione: “Faremo esplodere tutto”

Leggi su Thesocialpost.it

”. È questo il messaggio minaccioso che, nella mattina di lunedì 10 marzo, è stato inviato ai genitori e agli studenti di due istituti scolastici nel quartiere Cimiano, a nord-est di. L’avviso ha immediatamente fattol’.Il testo, diffuso tramite i social, riportava: “domani alle 11:00. Questa volta non è uno scherzo”. A seguito della segnalazione, intorno alle 9:00, è stata dispostadei licei Besta (scienze umane) e Natta (linguistico), situati in via Don Calabria.Le forze dell’ordine, insieme agli artificieri, sono intervenute rapidamente per verificare l’eventuale presenza di ordigni.si è svolta in modo ordinato e ha coinvolto studenti e personale scolastico. Dopo accurate ispezioni, intorno alle 11:30, non essendo stata rilevata alcuna minaccia concreta, gli alunni sono stati autorizzati a rientrare in aula.