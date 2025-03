Rompipallone.it - Milan, incontro a sorpresa con Theo Hernandez: sono rimasti tutti a bocca aperta

Leggi su Rompipallone.it

è stato protagonista di un clamorosoche ha sconvolto i tifosi che non se lo sarebbero mai aspettato.Questa annata sta risultando molto complicata per, il francese ex Real Madrid è spesso bersagliato da critiche. Specialmente in un’epoca in cuii social a dominare il panorama calcistico, è diventato molto difficile per il calciatore della nazionale francese sopportare l’ambiente diello. Il club in Via Aldo Rossi ha gennaio ha rifiutato un’offerta di 40 milioni da parte del Como per lui. Il calciatore ha avuto un incredibileche ha scosso le menti dei tifosi rossoneri e non solo.si incontra con Maldini, scelta per il futuro?Uno dei casi più spinosi in questa stagione delè senza dubbio. Il terzino francese, in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere ceduto nel prossimo calciomercato estivo.