Dailymilan.it - Milan, Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek non “rispettano” il riposo di Conceiçao

Leggi su Dailymilan.it

Ilpresto può recuperareche non “” ildiper allenarsi.Dopo la vittoria fatta in rimonta al Via Del Mare contro il Lecce, Sergioha concesso due giorni dialla squadra. Si tornerà in campo in campo martedì per iniziare a preparare la sfida di sabato contro il Como di Cesc Fabregas.che non è stato rispettato da. L’inglese sta finalmente tornando, tanto che si punta ad averlo a disposizione già sabato alle 18 contro il Como a San Siro: nel 2025 ha giocato solo una manciata di minuti in finale di Supercoppa a Riad contro l’Inter.si avvicina al rientro,può averlo per sabatonon “” ildiLEGGI ANCHE Nuovo San Siro, La Repubblica: il Comune dio convocae Inter.