Milan, attacco senza freni di Di Canio: stoccata inevitabile

Le affermazioni di Paolo Dicirca la stagione dele i componenti della rosa sono piuttosto polemiche e inevitabilmente feriscono l’orgoglio rossonero.La vittoria che ilha conquistato contro il Lecce è stata a fatica, nella prima parte del match. Infatti una doppietta di Nikola Krstovic stava per far sprofondare ancor di più la situazione dei rossoneri, che l’hanno ribaltata nella seconda parte della sfida principalmente grazie al contributo del subentrato Christian Pulisic. Tre punti che mostrano una reazione, ma non compattano le crepe di una stagione che non riesce a trovare la sua buona stella.di Di(LaPresse) – tvplay In vista della prossima la dirigenza è già a lavoro per apportare delle modifiche radicali. La società infatti si sta impegnando per rintracciare la figura di un direttore sportivo, la quale potrebbe corrispondere a quella dell’ex Lazio, Igli Tare.