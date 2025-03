Secoloditalia.it - Migranti, si cambia: arriva il divieto di ingresso in Ue, rimpatri comuni e hub extra Ue: la linea Meloni

Un «Ordine dieuropeo» che farà da terreno comune per le decisioni dei 27 Paesi membri, fornendo «chiarezza» per l’intera Unione. Si apre un nuovo capitolo. È questa una delle maggiori novità che, a quanto si legge nella bozza visionata dall’Ansa, è contenuta nel nuovo regolamento suiUe, atteso per martedì. Il regolamento si compone di 52 articoli ed è direttamente, e obbligatoriamente, applicabile dai singoli Stati membri. «L’attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali dio, ciascuno con il proprio approccio e le proprie procedure, compromette l’efficacia deia livello Ue», si legge nell’introduzione del testo.La bozza del regolamentoL’articolo 10 del regolamentoprevede l’istituzione del «d’» nel territorio dell’Ue alla persona che «non collabora con il processo volontario» dio – che scatta per tutti coloro i quali non hanno diritto all’asilo – o non lascia lo Stato membro «entro la data indicata» oppure si sposta in un altro Stato membro «senza autorizzazione».