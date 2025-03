Lettera43.it - Migranti, cosa prevedono le nuove regole Ue sui rimpatri

Un nuovo regolamento europeo sui, che sarà presentato ufficialmente l’11 marzo, punta a uniformare le procedure di espulsione degli Stati membri attraverso un «ordine dieuropeo». Secondo la bozza visionata dall’Ansa, il provvedimento introduce la possibilità di trasferire persone soggette a un ordine dio verso Paesi terzi con cui esiste un accordo specifico: «Un accordo o un’intesa può essere concluso solo con un Paese terzo dove sono rispettati gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani, in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento».soccorsi al largo di Lampedusa (Imagoeconomica).Il regolamento, composto da 52 articoli, sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri e prevede un meccanismo di monitoraggio per verificare l’attuazione degli accordi.