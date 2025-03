Iltempo.it - "Miglioramenti consolidati", sciolta la prognosi di Papa Francesco: come sta

Novità sulle condizioni di: dopo 25 giorni di ricovero i medici hanno sciolto laritenendo che il Pontefice non sia "in imminente pericolo di vita rispetto alla infezione con cui è arrivato ma il quadro resta complesso, evidentemente si temono altri pericoli". Lo sottolineano fonti vaticane dopo il bollettino medico serale di lunedì 10 marzo. "In questa situazione di stabilità non vedono pericoli imminenti ma deve continuare la terapia farmacologica in ospedale, in ambiente protetto. Resta la cautela dei medici perché il quadro complesso può generare altri pericoli", spiegano le fonti. Secondo l'ultimo aggiornamento "le condizioni cliniche del Santo Padre continuano ad essere stabili. Iregistrati nei giorni precedenti si sono ulteriormenteconfermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica.