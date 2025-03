Sbircialanotizia.it - Micro-pensionamento: l’alternativa alla pensione che conquista le nuove generazioni

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per lunghi anni, il percorso professionale ideale è sembrato inamovibile: studio, lavoro continuativo,. Se questo modello ha funzionato per i Baby Boomer e in parte per la Generazione X, i Millennial hanno già iniziato a destrutturarlo. E ora, la Generazione Z presenta un’idea ancora più rivoluzionaria: il. Perché attendere laper godersi . L'articolocheleè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.