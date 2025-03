Metropolitanmagazine.it - Mickey Vs Winnie, il primo trailer del crossover horror delle proprietà intellettuali di pubblico dominio

Tantissimenate a inizio Novecento e ancora oggi parte integrante del tessuto culturale sono diventate di. E la casa di produzione Untouchables Entertainment vede in questo un’opportunità cinematografica. Il banner ha rilasciato ildi “The Dark Domain: MvW-Vs-”, un immaginarioche vede ildi “Steamboat Willie” della Disney e-the-Pooh trovarsi faccia a faccia e perseguitare un gruppo di amici. Il film, che si autodefinisce il “filmdi” e si avventura nel lancio di un “Dark Domain Universe”, è ambientato nella Hell Forest e introduce altri mostri con nomi come The Stitcher, Hellshadowers e The Wickeds. Darke Darksi affronteranno stile Freddy e Jason, o Alien e Predator.