Mickey 17 spodesta Captain America | Brave New World daòl primo posto del box office USA

Leggi su Cinefilos.it

17Newdel boxUSANonostante le prestazioni inferiori alle speranze,Newè rimasto comodamente alal botteghino nordno dall’uscita il 14 febbraio, fino a questo fine settimana quando17 di Bong Joon Ho lo hato.La commedia fantascientifica con Robert Pattinson ha guadagnato un totale di 7,7 milioni di dollari dalle proiezioni in anteprima del giovedì/venerdì per un weekend di apertura previsto di 18-20 milioni di dollari. È un inizio lento, soprattutto con un budget di produzione di 118 milioni di dollari. Sulla base di questi numeri, è improbabile che la redditività sia elevata per ildi diversi costosi titoli originali che la Warner Bros. prevede di distribuire quest’anno.