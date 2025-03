Movieplayer.it - Mickey 17 ruba a Captain America: Brave New World il primo posto al box office USA

Leggi su Movieplayer.it

Cambio al vertice del botteghinono col discreto debutto del nuovo film di Bong Joon-ho, l'oscuro thriller fantascientifico con Robert Pattinson supera i 19 milioni di incasso. Bonh Joon-ho torna a "rivedere le stelle" del botteghinono con la sua nuova fatica, l'eccentrico17 che guadagna la prima posizione battendo l'ex numero uno, il cinecomic MarvelNew. Robert Pattinson nei panni di un sacrificabile, un reietto dello spazio ingaggiato appositamente per morire ed essere clonato decine di volte durante una missione suicida sembra aver catturato l'interesse del pubblicono segnando un debutto da 19,1 milioni di dollari raccolti in 3.807 sale, con una media per sala di 5.017 dollari. È un inizio lento, soprattutto per un film con un budget di 118 .