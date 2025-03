Lanazione.it - Miccio Canterino: vince Badiali, Quercia in trionfo. Il Ponte sconfitto solo al fotofinish

Forte dei Marmi, 10 marzo 2025 – “Se in bianco e nero o a colori ah ah ah. sfileremo per strada con la nostra contrada”, è il ritornello che ha conquistato la 66esima edizione del. Si tratta del refrain della canzone portata sul palco dal debuttante Leonardoper la, contrada che torna alla vittoria nella manifestazione dopo 10 anni centrando il suo 10° successo. Secondo si è classificato ilcon new entry Verdiana e “Besame Micho”, terzo il Leon D’Oro con Federica Camba e “La mia gente” e quarto il Ranocchio con la pluri-vincitrice Giulia Mutti con Marte e “Forse forse forse”. “Non me l’aspettavo perché i pronostici erano molto incerti - commenta il vincitore, quercetano doc che ha cantato a petto nudo e assieme al fratello Per Francesco ha centrato il successo alla prima partecipazione al “”, accompagnati da Diego ed Enrico Fornaciari, parenti di Zucchero - è un’emozione grandissima che dedico alla mia famiglia, a tutte le contrade, la mia soprattutto, e alla gente di Querceta.