Mi voleva togliere i meriti subito… È bugiardello come tutti gli uomini sul lavoro!

Ci sono incontri che sorprendono, anche quando i protagonisti condividono un passato lungo e intenso. È quello che è successo a Domenica In, su Rai 1, dove Mara Venier ha organizzato un colpo di scena in piena regola: ospite in studio Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico e storico nome del cinema italiano, che ha ripercorso carriera e vita personale. Ma la vera sorpresa è arrivata quando la conduttrice ha annunciato l’ingresso di Rita Rusic, ex moglie di Cecchi Gori e compagna di un sodalizio artistico e sentimentale che ha segnato un’epoca del cinema italiano. La reazione del produttore? Stupore puro. Cecchi Gori. Dal cinema al calcio, dalla politica alla tv guarda le foto La sorpresa di Rita Rusic a Vittorio Cecchi GoriNel corso dell’intervista, Vittorio Cecchi Gori ha riconosciuto a Rita Rusic un ruolo fondamentale nella crescita dei figli: «A Rita va il grande merito di averli educati meravigliosamente».