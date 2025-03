Lanazione.it - Meteo Toscana, allerta gialla su Lunigiana, Garfagnana e bacino della Lima

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 marzo 2025 – Correnti miti e umide continuano a interessare la, soprattutto le zone appenniniche nord-occidentali. Nella giornata di martedì 11 marzo, le piogge saranno inizialmente deboli, per poi intensificarsi ed estendersi nel tardo pomeriggio. La Sala operativa unificataProtezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalle 18 fino alla mezzanotte di martedì interesserà. I comuni che rientrano nell’I comuni che rientrano nell’di martedì 11 marzo sono 43, nelle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Ecco l’elenco dei comuni: Abetone Cutigliano (PT) Aulla (MS) Bagni di Lucca (LU) Bagnone (MS) Barga (LU) Buggiano (PT) Camporgiano (LU) Careggine (LU) Casola in(MS) Castelnuovo di(LU) Castiglione di(LU) Comano (MS) Coreglia Antelminelli (LU) Fabbriche di Vergemoli (LU) Filattiera (MS) Fivizzano (MS) Fosciandora (LU) Fosdinovo (MS) Gallicano (LU) Licciana Nardi (MS) Marliana (PT) Massa e Cozzile (PT) Minucciano (LU) Molazzana (LU) Montecatini-Terme (PT) Mulazzo (MS) Pescia (PT) Piazza al Serchio (LU) Pieve Fosciana (LU) Podenzana (MS) Pontremoli (MS) San Marcello Piteglio (PT) San Romano in(LU) Seravezza (LU) Sillano Giuncugnano (LU) Stazzema (LU) Tresana (MS) Uzzano (PT) Vagli Sotto (LU) Villa Basilica (LU) Villa Collemandina (LU) Villafranca in(MS) Zeri (MS) Le previsioni del Lamma Secondo le previsionidel Lamma, in serata è attesa anche la neve oltre 1.