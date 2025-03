Ilfattoquotidiano.it - Merz chiede (di nuovo) lo scudo nucleare di Francia e Gran Bretagna per proteggere l’Europa: “Integrare la protezione Usa”

Emmanuel Macron mette sul tavolo il suo arsenalee la Germania allunga le mani. È stato il leader della Cdu/Csu e probabilecancelliere tedesco, Friedrich, a dire che, alla luce della mutata situazione della sicurezza in Germania, in Europa e nel mondo, è necessario un deterrentepiù forte nel Vecchio Continente. E parlando a Deutschlandfunk si è mostrato aperto alla partecipazionedi Berlino e a parlarne con le due potenze atomiche europee:e Regno Unito.Nello specifico, il leader cristiano-democratico pensa a un’integrazione allostatunitense già esistente, alla luce del possibile disimpegno americano e della conseguente autonomia che, almeno stando alle dichiarazioni, vorrebbe raggiungere. Il via a una sorta di collaborazione tra le tre potenze europeeha già cercato di darlo dicendosi a favore della fornitura di missili da crociera Taurus all’Ucraina, in coordinamento con i partnere Regno Unito che già forniscono sistemi d’arma simili.