Lettera43.it - Mercato orso e mercato toro, cosa vuol dire e quali sono le differenze

Chi ha avuto a che fare con il gergo della Borsa si è sicuramente imbattuto inoppure nel suo esatto opposto, il. Nel dettaglio, il primo indica una tendenza al ribasso, ossia quando un investitore vende strumenti finanziari – che posessere criptovalute, titoli azionari oppure qualsiasi asset – nell’attesa che i prezzi scendano. Viceversa, il secondo indica un periodo di tempo in cui la maggioranza acquista, facendo salire la fiducia dei mercati e di rimando i prezzi. La spiccata volatilità dei valori, che poscambiare non solo da un giorno all’altro ma anche da un momento all’altro, tende a far utilizzare le due espressioni solo per periodi relativamente lunghi di tendenze quasi esclusivamente al rialzo o al ribasso oppure per variazioni sostanziali, pari almeno al 20 per cento.