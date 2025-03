Juventusnews24.com - Mercato Juventus, possibile cessione a sorpresa! Anche lui potrebbe lasciare i bianconeri a giugno. L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Mattia Perin sarebbe in bilico in vista della prossima estateArrivano importanti aggiornamentiper quanto riguarda il futuro di Mattia Perin, che non da molto tempo ha rinnovato il suo contratto con lafino al 2027.Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport non è da escludere che il portiere bianconero possail club bianconero in estate. Una mossa utilea completare il processo di rinnovamento della rosa della Juve.Leggi sunews24.com