Mercato Juve nuova rivoluzione in estate | Vlahovic verso l’addio insieme a lui c’è mezza squadra a rischio! Tutti i nomi

di RedazionentusNews24inalla Vecchia Signora,a lui c’èL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla, reduce dalla disfatto interna contro l’Atalanta. Il quotidiano spiega come inè altamente probabile unasulè chiaramente l’indiziato numero uno ma non solo lui è acessione: in lista anche tra i più illustri Cambiaso e Perin oltre ai tre colpi diche non hanno dato i frutti sperati (Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez).in discussione.Leggi suntusnews24.com