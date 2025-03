Panorama.it - Mercati: i contraccolpi dei dazi di Trump

La macchina che negli Stati Uniti produce posti di lavoro sta rallentando. L’incremento della disoccupazione (almeno in parte dovuto ai licenziamenti di impiegati pubblici voluta da Musk) è stato inaspettato. Male anche le assunzioni risultate inferiori alle aspettative. Wall Street ha reagito con durezza. La scorsa settimana, l’S&P500 ha perso il 3,1%, la peggior performance settimanale da settembre: da inizio anno il ribasso è di quasi il 2%. Dall’altra parte dell’Atlantico, in Europa, la borsa tedesca guadagna da inizio anno il 15,5%, il Ftse Mib di Milano il 12,9%. Certamente un risultato non gradito al presidenteche in un’intervista tv ha ammesso che l'economia statunitense affronta "un periodo di transizione", non di rallentamento. Alla domanda se preveda una recessione per quest'anno,ha risposto: "Odio prevedere cose del genere.