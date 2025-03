Mercati azionari europei in calo Francoforte la peggiore con -14%

Quotidiano.net - Mercati azionari europei in calo, Francoforte la peggiore con -1,4%

Leggi su Quotidiano.net

del Vecchio sempre con tonalità differenti ma comunque negative dopo l'avvio debole di Wall Street: la Borsaè quella di, che cede l'1,4% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Madrid inoltre il punto percentuale. In un clima piuttosto nervoso, Londra perde lo 0,8%, con Amsterdam e Milano in ribasso dello 0,7%. Prova a tenere Parigi, limata dello 0,3%. Calmi i titoli di Stato, con lo spread tra Italia e Germania attorno ai 113 punti base e il rendimento del Btp a 10 anni al 3,93%, vicino ai massimi dal luglio scorso. Euro piatto su quota 1,083 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia, petrolio senza sbalzi sui 67 dollari la barile, mentre il gas sale di circa due punti percentuali sopra i 40 euro al Megawattora. In questo clima, in Piazza Affari continua a cedere Buzzi, che perde il 5,4% a 48,7 euro, seguita da Mps (-4,8%) e Unicredit, che scende del 3,4%.