Lanazione.it - Menchetti: “Niente di nuovo sul fronte immobiliare”

Arezzo, 10 marzo 2025 – “Passano gli anni ma la situazione non migliora. Anzi. Da tempo sto portando avanti una battaglia per la riqualificazione degli immobili in stato di abbandono di proprietà del comune di Arezzo ma l’amministrazione fa orecchie da mercante” così il consigliere comunale Michele. “Si tratta di una situazione stigmatizzata anche dai media, che non distingue tra centro storico e frazioni e che si aggiunge peraltro allo stato d’incuria di alcune proprietà private che sono oramai entrate nel triste immaginario collettivo di una città dove regna l’incuria: dalla ex Lebole ad altre sedi di scomparse realtà imprenditoriali. Tutti ambienti esteticamente impresentabili, buoni solo per bivacchi notturni o tetti di fortuna, forieri d’insicurezza, contaminazioni ambientali, danni paesaggistici.