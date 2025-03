Laprimapagina.it - Melicucco – Un successone la Commedia del Gruppo Giovanile Parrocchiale S. Nicola

– In questi giorni del carnevale un valore aggiunto sono stati i ragazzi delS., posso dire che meritano molta attenzione in quanto proprio in quest’epoca, alquanto strana sotto ogni profilo, per non parlare poi di quello culturale nel nostro paese, loro hanno toccato, con la loro recita, uno spaccato di realtà molto particolare. In quest’epoca in cui il valore del lavoro o quello della sincerità sembra spesso messo in discussione. Sera del 3, alle 21,00 presso la Casa Canonica, hanno portato in scena unabrillante dal titolo “U Certificatu” (il Certificato), unain vernacolo calabrese di Roberto Mandica che, dietro la sua leggerezza, nasconde un messaggio profondo.La storia ruota attorno a due famiglie, la famiglia Fazzunenti, il cui capofamiglia, Turi, da sei mesi si finge malato per evitare qualsiasi fatica, lasciando sulle spalle della moglie Rosina e della figlia Teresa ogni responsabilità domestica.