Meghan Markle, in arrivo (forse) la seconda stagione del suo show Netflix

Appena uscita su, la serie With Love,, con protagonista, ha già visto l’annuncio della. O meglio, non solo annunciata, ma addirittura già prodotta. Una mossa che ha lasciato più di qualcuno perplesso, considerando l’accoglienza tutt’altro che entusiasta riservata allo.Per scoprire tutte le assurdità della seriedileggi qui.La serie, in cui la duchessa di Sussex si cimenta tra cucina e giardinaggio, andrà in onda in autunno, come confermato dal comunicato ufficiale di. E se la stampa e il pubblico non hanno risparmiato critiche,ha preferito ignorarle, festeggiando la notizia con un video su Instagram in cui indossa un cappellino con la scritta ricamata “lattuga romana tranquilla”. In più, ha condiviso un video ASMR con i momenti salienti della prima, accompagnato da un messaggio entusiasta: «Se vi è piaciuta la prima, preparatevi a vedere cosa abbiamo preparato per la