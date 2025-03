Palermotoday.it - Medicina e servizio alla vita, storie di cura e di speranza: il convegno a Palermo

Leggi su Palermotoday.it

die di”, patrocinato dal Comune die dall'Ordine dei Medici - Crediti Ecm: sabato 5 aprile apresso i locali della Parrocchia Santa Luisa de Marillac in Via Franz Liszt. Il, per il quale alleghiamo la bozza.