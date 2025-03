Fanpage.it - Mediaset lavora al futuro di Canale 5: “Gerry Scotti per far riposare Striscia, Gabriele Corsi al preserale”

Leggi su Fanpage.it

Insial domino per la prossima stagione di5. Come scrive TvBlog il nodo sarebbe quello dell'access, conche potrebbe essere soggetta a rotazione. Ecco quali sono le idee in circolo attorno ai nomi di