Trentotoday.it - Maxi incendio boschivo: proseguono i controlli con droni e termocamere

Leggi su Trentotoday.it

Complice la pioggia, sta migliorando la situazione in val Venosta sul Monte Sole (BZ), in seguito alavvenuto in questi giorni.Nel corso della mattinata, i vigili del fuoco volontari hanno proseguito le operazioni necessarie alla messa in sicurezza della zona, come.