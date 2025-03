Sportnews.eu - Max Verstappen in Mercedes, arriva la smentita di papà Jos: “Che sciocchezze”

Il padre di Maxha smentito le voci di un possibile addio alla Red Bull e di una trattativa tra il pilota e la.Ormai manca solo qualche giorno all’apertura della stagione 2025 di Formula 1. Ad aprire le danze il Gran Premio di Australia, in programma già durante il prossimo weekend, quando partirà ufficialmente la caccia a Max, vincitore degli ultimi quattro mondiali.Max, il padre Jos allontana le voci di mercato (Foto da Instagram – max1) – Sportnews.euIl pilota Red Bull, che ha dominato nelle ultime quattro stagioni, quest’anno non partirà come favorito, considerate le recenti prestazioni della McLaren che sembra pronta a confermarsi per il titolo costruttori, dopo quello vinto lo scorso anno, e puntare al successo anche della classifica piloti.