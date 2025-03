Oasport.it - Mattia Cattaneo: “Buon risultato, non vedo l’ora che arrivino i prossimi giorni”

Addirittura quattro italiani nella top-10 nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Unsuper per il Bel Paese, al quale ultimamente non siamo troppo abituati. La cronometro di Lido di Camaiore con Filippo Ganna in trionfo ha visto tra i primi dieci anche Antonio Tiberi, Jonathan Milan e.L’azzurro della Soudal-QuickStep si è confermato davvero eccellente nelle prove contro il tempo, lui che nella passata stagione ha agguantato la medaglia di bronzo agli Europei nella specialità.Una settima piazza, a 35” da Ganna, che dà fiducia. Le sue parole dopo la gara: “Sono davvero felice della mia prestazione, perché è la mia prima cronometro della stagione e arrivare tra i primi dieci è un. È stata unaa giornata e uninizio di gara. Non vediamocheper lottare e ottenere risultati importanti qui”.