Movieplayer.it - Matthew McConaughey: la vera ragione dietro la pausa di sei anni dalla recitazione

Leggi su Movieplayer.it

Di ritorno sul grande schermo col thriller The Rivals of Amziah King,ha svelato lache l'ha spinto a restare lontano dalle scene così a lungo.sta per fare ritorno sul grande schermo con The Rivals of Amziah King, crime thriller di Andrew Patterson ambientato nel mondo dell'apicoltura. Il divo ha confessato a Variety di essersi sentito particolarmente nervoso il primo giorno di set dopo unalunga sei. Cosa ha fatto l'attore premio Oscar in tutto questo tempo? Ha scritto un memoir, Greenlights, ha doppiato i personaggi di alcuni film d'animazione come Sing 2, ha passato il tempo con la sua famiglia e ha tenuto un profilo basso. "Avevo bisogno di scrivere la mia storia, di dirigere la mia storia .