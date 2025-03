Matteo Salvini e il pressing su Mattarella | Che bello se incontrasse Elon Musk – Video

Leggi su Open.online

I segnali di disapprovazione da parte della sua stessa maggioranza non lo frenano, forse persino lo galvanizzano. Fatto sta chenon rientra nei ranghi, neppure sulnei confronti del capo dello stato: «Non faccio io l’agenda die del presidente. Sarebbe un incontro stimolante», dice a margine di un evento in Prefettura a Milano sull’incontro richiesto dasu Starlink. «Poi – ha aggiunto – non sono io a decidere se va bene la tecnologia A o la tecnologia B. Se Starlink connette mezzo mondo non vedo perché la sinistra debba dire pregiudizialmente di no, perché è di». Aggiunge il vicepremier: «Quando si parla di sicurezza nazionale le simpatie e le antipatie dovrebbero uscire dal tavolo».Il caso Macron«Rispetto le idee del collega agli Esteri», dice poi a proposito di Antonio Tajani, che ha segnato i suoi distinguo anche sugli attacchi dei giorni scorsi che lo stessoaveva lanciato contro il presidente francese Emmanuel Macron.