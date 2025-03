Matteo Renzi impietoso su Von der Leyen | Algida burocrate ecco perché il piano di riarmo Ue è solo una sparata

Leggi su Open.online

Ne ha un po’ per tutti. Ma per due in particolare ne ha di più: Giorgia Meloni e Ursula von der. La prima viene definita dal leader di Italia Viva come colei che «doveva essere il ponte con Trump, ma l’unico ponte che ha alzato è quello levatoio». La seconda, niente meno che una «incapace di fare progetti di lungo termine come dimostra il Green Deal». Nella sua E-news di lancio del nuovo libro L’Influencer (Meloni, appunto), l’ex premier critica pesantemente la presidente della Commissione Ue accusandola di non essere riuscita a tenere insieme l’Europa, di darle una visione a lungo termine e un peso in politica estera. Cosa – quest’ultima – che invece starebbe riuscendome all’Arabia Saudita, commentaelogiando ruolo del Paese mediorientale nei negoziati sull’Ucraina che si riaprono in queste ore: «L’Arabia Saudita fa quello che doveva fare l’Europa: politica estera.