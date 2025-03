Oasport.it - Matteo Berrettini ammette: “Tsitsipas più bravo ad adattarsi al campo, giornata negativa”

Leggi su Oasport.it

“Ha giocato e si è adattato meglio di me alle condizioni.“, questi in estrema sintesi i concetti sviluppati daal termine della sfida del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells persa contro il greco Stefanos(n.9 del mondo). Il romano sperava di prendersi una rivincita dopo quanto accaduto nei quarti di finale a Dubai.Nel torneo negli Emirati Arabi si era assistito a un match equilibrato e quindi si pensava di assistere a un confronto altrettanto combattuto. Ieri, invece, il match è stato quasi a senso unico, conmolto più solido da fondo di, messo in grande difficoltà dal rimbalzo della palla e anche dal vento che disturbava i giocatori.“Ho provato in qualche modo a lottare e a rimanere aggrappato alla partita ma lui onestamente ha giocato nettamente meglio di me e ha meritato la vittoria“, ha raccontato in conferenza stampa.