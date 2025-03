Lopinionista.it - Massive Attack, nuovo concerto in Italia nell’estate 2025: si aggiunge Napoli

– Ihanno annunciato oggi unappuntamento inper l’estate: la band si esibirà domenica 22 giugno all’Arena Flegrea di. La data sialle tre precedentemente annunciate: mercoledì 18 giugno al Parco della Musica di Milano per Unaltrofestival, giovedì 19 giugno a Ferrara per Ferrara Summer Fest, e martedì 24 giugno alla Casa Rossa Arena di Gorizia. Dinel nostro paese dopo il grande successo del 2024 con ilin Piazza Sordello a Mantova, il gruppo formato da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall è pronto a riportare la magia del trip hop incon uno show indimenticabile.I biglietti per ildi domenica 22 giugno all’Arena Flegrea disaranno disponibili su livenation.it a partire dalle ore 11 di giovedì 13 marzo.