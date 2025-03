Ilrestodelcarlino.it - Massima precisione per ogni potatura: forbici elettriche di OUTIGO, perfette per alberi da frutto e vigneti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ledadisono uno strumento professionale progettato per rendere lapiù veloce, precisa e senza sforzo. Con una capacità di taglio fino a 40 mm, motore brushless e doppia batteria da 3000 mAh, questesono ideali per giardinaggio, cura deglida. Le puoi acquistare su Amazon a 93,99€, IVA inclusa, con un coupon extra del 10% applicabile al checkout, rappresentano una soluzione pratica ed efficiente per chi cerca prestazioni elevate e lunga autonomia. Comprale adesso su Amazondadiin offerta su Amazon: taglio preciso e potente a 93,99€ Fra le caratteristiche principali troviamo la lama in acciaio ad alta resistenza, che garantisce un taglio netto e preciso su rami fino a 40 mm di spessore e che si adatta a diversi tipi di legno, dalle piante più delicate ai rami più spessi.