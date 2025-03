Quotidiano.net - Massiccio attacco informatico contro X: Elon Musk denuncia l'azione del Dark Storm Team

"C'è stato e c'è ancora unX". Lo ha scrittosulla piattaforma sottolineando che questo cyberè più grande del solito. "Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto un grande gruppo e o un Paese". Secondo Newsweek, da un post pubblico di Telegram, il gruppo di hackeravrebbe rivendicato la responsabilità di unDDoS alla piattaforma, in pratica bloccando gli accessi.è noto per i suoi sofisticati attacchi di guerra informatica e per gli attacchi hacker a sistemi ad alta sicurezza. Secondo Orange Cyberdefense, il gruppo è stato formato nel 2023 e ha un focus filo-palestinese. Il mese scorso ha promesso in un post di scatenare un'ondata di attacchi informatici sui siti web governativi dei paesi della Nato, di Israele e delle nazioni che sostengono Israele.