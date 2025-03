Quotidiano.net - Massacri in Siria. Uccisi i lealisti di Assad. Jolani: "Restiamo uniti"

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 10 marzo 2025 – Intorna a profilarsi la minaccia di una ripresa della guerra civile dopo che negli ultimi giorni miliziani legati al nuovo regime di Ahmed al Shara (Abu Mohammed al) hanno mietuto centinaia di vittime fra la popolazione alawita che in passato aveva sostenuto il regime di Bashar. Dopo alcuni mesi contraddistinti da una precaria stabilità – mentre al-Shara preannunciava in casa e all’opinione pubblica internazionale una “nuova“ di pacifica coabitazione fra le diverse etnie – adesso dalle località costiere di Tartus e Latakya sono giunte invece immagini di case di alawiti date alle fiamme, di esecuzioni sommarie "in stile Isis", di saccheggi, rapine e violenze gratuite compiute non solo dani, ma anche – almeno in apparenza – da combattenti stranieri, fra cui afghani con divise islamiche.