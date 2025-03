Metropolitanmagazine.it - Marzo 2025, Asmodee presenta le sue novità

– In questa news andiamo are lepreviste per il mese ditargate.SURVIVE THE ISLAND MONSTER PACK EXPANSIONData di uscita prevista:1Espansione per Survive the Island. Non è stato visto ancora tutto! Questa espansione offre infinite combinazioni per ravvivare la vostra esperienza di gioco:5 Balene: Fanno naufragare le zattere!4 Kraken: Rapiscono gli esploratori!3 Pterodattili: Si avventano sulle prede solitarie!Uova: Stanno per schiudersi. Quale creatura ne uscirà?Piranha: Sono piccoli. ma voraci! Meglio evitarli!Giocatori:2-5Durata media di una partita:45’Età suggerita:8+Genere:Light GameStudio:Zygomatic– PILES!Data di uscita prevista: 4Un gioco frenetico in cui non si ha tempo da perdere!Piles! è un party game competitivo dove i giocatori saranno l’uno contro l’altro per accaparrarsi i capi di abbigliamento necessari a completare i loro mazzetti.