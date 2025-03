Tarantinitime.it - Maruggio, un’opera dedicata alla Virgo Fidelis

Tarantini Time QuotidianoDomenica 9 marzo, presso la Stazione Carabinieri di, in Piazza Marconi, si è svolta una cerimonia di grande significato per la comunità locale. L’evento ha segnato l’inaugurazione dell’opera dell’artista maruggese Pietro Palummieri, in arte Palù,, patrona dell’Arma dei Carabinieri.Il medaglione, dal diametro di 90 cm, raffigura la Vergine Celeste e, attraverso i suoi colori e le sue forme, richiama i valori di protezione, giustizia e serviziocollettività che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.che coniuga arte, fede e istituzioni, ribadendo il legame profondo tra la comunità e le forze dell’ordine.La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e militari, nonché di un folto pubblico di cittadini, a testimonianza del forte legame trae l’Arma.