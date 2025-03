Ilgiorno.it - Marudo, incendio alla Lodigiana Maceri: salvo per miracolo il capannone

(Lodi), 10 marzo 2025 – L'è scoppiato nelle primissime ore della mattina di oggi, lunedì 10 marzo, nel cortile dell’aziendain via Luna. Le squadre del comando dei vigili del fuoco di Lodi e dei distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, sono intervenuti poco prima delle 5.30 con due autopompe, tre autobotti e una autoscala. Le fiamme per fortuna hanno riguardato solo rifiuti, scarti delle lavorazioni. All'arrivo dei pompieri, il personale della ditta stava già cercando di estinguere l’. Non ci sino stati feriti nè dannistruttura. Alle 8 l'intervento si è concluso.