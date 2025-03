Ilrestodelcarlino.it - Martina Colombari alla cena di Bimbo Tu in via Rizzoli a Bologna

, 10 marz o 2025 -accoglie il ritorno di B.Great – Intelligenza alimentare, la tavolata più lunga della città, che si terrà ancora una volta nella suggestiva cornice di via. C’è anche la data: il 31 maggio, la Fondazione Pass eTu saranno nuovamente al fianco dei giovani che soffrono di disturbi alimentari e delle loro famiglie, offrendocittà un evento benefico fuori dal comune. L’edizione 2025 di B.Great sarà dedicataraccolta fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione e dei progetti terapeutici rivolti alle famiglie dei ragazzi che affrontano queste difficoltà. «I fondi raccolti – ha dichiarato Alessandro Arcidiacono, presidente diTu – contribuiranno in particolare al completamento del Centro per la riabilitazione semi-residenziale post-ricovero, che ha sede nel Polo Accoglienza e Servizi Solidali Pass.